Tipicità vetrina del made in Marche Torna l’expo del ‘buono e bello’

Le Marche si apprestano a ospitare di nuovo l’expo dedicato al “buono e bello”, un evento che mette in mostra le eccellenze della regione. La manifestazione si terrà a Fermo e si concentrerà sulla presentazione di prodotti tipici e di artigianato locale, attirando visitatori e operatori del settore da tutto il territorio. L’appuntamento è previsto per il 4 marzo 2026.

Fermo, 4 marzo 2026 – Le Marche si preparano a diventare, ancora una volta, l’ombelico del mondo del “buono e bello”. È stata presentata ieri mattina a Palazzo Raffaello la trentaquattresima edizione di Tipicità Festival, la rassegna che da domani a domenica trasformerà i diecimila metri quadrati del Fermo Forum in un palcoscenico globale per le eccellenze regionali. Il biglietto da visita parla chiaro: quasi duecento espositori, oltre 130 eventi e delegazioni provenienti da quattro continenti. Un’edizione che, come sottolineato dal direttore Angelo Serri, avrà come filo conduttore le “traiettorie indigene” e un focus particolare sul tema del benessere, con la partecipazione dell’Università Politecnica delle Marche e una “prima mondiale” curata dall’Inrca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

