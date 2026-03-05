Tipicità 34 | 200 stand ospiti internazionali e Miss Italia a Fermo

La trentaquattresima edizione di Tipicità si terrà a Fermo, con circa 200 stand e la presenza di ospiti internazionali. La manifestazione si svolgerà presso il Forum, che diventerà un punto di incontro tra produttori locali e delegazioni da diversi Paesi. Durante l’evento sarà anche presentata la concorrente di Miss Italia.

La trentaquattresima edizione di Tipicità sta per prendere il via a Fermo, trasformando il Forum in un crocevia internazionale dove l'eccellenza locale incontra le delegazioni straniere. Domani mattina alle 9:30 i padiglioni si apriranno al pubblico, mentre la cerimonia ufficiale è fissata per mezzogiorno con la presenza di autorità e ospiti internazionali come Bahia Blanca dall'Argentina o Takashi Kido dal Giappone. Tra i volti noti che accompagneranno l'evento figurano Monica Caradonna, Katia Bucchicchio e Gioacchino Bonsignore, pronti a dare visibilità alle oltre cento realtà imprenditorie marchigiane. L'atmosfera sarà quella di una vera fiera delle eccellenze, dove quasi duecento stand esporranno prelibatezze, artigianato e proposte turistico-esperienziali.