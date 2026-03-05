The Other Girl | identità rubate e redenzione adolescenziale

Due ragazze si trovano su un treno che attraversa l’Europa: una sta fuggendo da un contesto di privilegio, mentre l’altra si appresta a partire per un percorso di riabilitazione in Svizzera che non ha scelto. La scena si svolge tra viaggi e incontri, senza ulteriori dettagli sui loro motivi o sul passato che le lega a quelle decisioni.

Due ragazze si incontrano su un treno che attraversa l’Europa. Una fugge dal privilegio verso una riabilitazione svizzera che non desidera. L’altra scappa dal nulla con un biglietto Interrail e nessun piano reale. Quando scendono dal treno, hanno scambiato le loro identità. “The Other Girl” di Emily Barr, pubblicato da Giunti nel gennaio 2026 nella sua edizione italiana e da Penguin nel maggio 2025 in lingua originale, è un thriller young adult che esplora con maestria il tema dell’identità, della fuga e della ricerca di redenzione attraverso gli occhi di due protagoniste che non potrebbero essere più diverse eppure sorprendentemente simili. Tabbi Courtenay è la ragazza che ha tutto: denaro, privilegio, accesso a qualsiasi cosa desideri. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

