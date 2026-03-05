C’è un’ora del pomeriggio in certi giorni d’autunno, a Tokyo, in cui la luce scende obliqua tra i grattacieli e per un momento tutto appare sospeso — i taxi gialli fermi al semaforo, i venditori ambulanti di yakiimo con i loro carri fumanti, le studentesse in uniforme che camminano a testa bassa con la borsa stretta al petto. Un’ora in cui il tempo sembra trattenere il fiato. Ecco: era quella stessa qualità di luce, quella stessa tensione invisibile, ad aleggiare sul Budokan il 9 agosto 1984, quando Antonio Inoki e Tatsumi Fujinami salirono sul ring insieme per l’ultima volta — non da nemici, ma da qualcosa di più complicato. Da padre e figlio che non avevano ancora trovato le parole giuste. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #10-Inoki vs Fujinami, lo scontro delle ere

Leggi anche: The Days of NJPW #02 – Antonio Inoki vs Muhammad Ali

Leggi anche: The Days of NJPW #01 – La Fondazione

Aggiornamenti e contenuti dedicati a The Days.

Argomenti discussi: The Days of NJPW #09 – Great Muta conquista l’America.

The Days of NJPW #10-Inoki vs Fujinami, lo scontro delle ereC’è un’ora del pomeriggio in certi giorni d’autunno, a Tokyo, in cui la luce scende obliqua tra i grattacieli e per un momento tutto appare sospeso — i taxi gialli fermi al semaforo, i venditori ambul ... zonawrestling.net

The Days of NJPW #08 – Il primo G1 ClimaxI. Il Peso dell'Umidità Tokyo, nell'agosto del 1991, non è semplicemente una città; è una creatura che respira affannosamente sotto una coltre di umidità che ti si appiccica addosso come una seconda p ... zonawrestling.net