The Beauty tra Roma Venezia e Parigi | dietro le quinte della serie

Il Line Producer Nicola Rosada e il Production Designer Stefano Ortolani hanno parlato in esclusiva a Movieplayer del dietro le quinte della serie di Ryan Murphy. La produzione coinvolge le città di Roma, Venezia e Parigi, e i due professionisti hanno condiviso dettagli sul processo di realizzazione e sulle sfide affrontate durante le riprese. La serie ha visto la collaborazione di un ampio team di tecnici e artisti.

Il Line Producer Nicola Rosada e il Production Designer Stefano Ortolani raccontano in esclusiva a Movieplayer il making of della serie di Ryan Murphy. Su Disney+. Venezia che diventa Parigi. Roma che si trasforma in un bistrot francese. Un bagno che non esiste ma sembra autentico. E una spettacolare sequenza d'apertura che unisce Stati Uniti, Francia e Italia in un unico flusso narrativo. Il dietro le quinte italiano di The Beauty, in streaming su Disney+, è un perfetto esempio di quella "magia" che rende invisibile il lavoro più complesso. A raccontarcelo in esclusiva sono Nicola Rosada, IT Line Producer, e Stefano Ortolani, IT Production Designer della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Beauty tra Roma, Venezia e Parigi: dietro le quinte della serie Dietro le quinte di Industry 4 durante l'episodio più intenso della serieSPOILER ALERT - Questo articolo contiene diversi dettagli relativi all'episodio 7 di Industry 4, intitolato “Linea di fuga” - Due macchie di sudore... Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties riceve il nuovo video dietro le quinte della serie Creator’s VoiceLa serie di video-interviste “Creator’s Voice” ritorna in queste ore con un nuovo episodio, offrendo ancora una volta ai fan uno sguardo dietro le... La perfezione ha un prezzo: The Beauty, il nuovo thriller FX che mette il corpo sotto processo Una raccolta di contenuti su The Beauty. Temi più discussi: The Beauty tra Roma, Venezia e Parigi: dietro le quinte della serie; Voglia di Spa: quattro nuovi trattamenti per viso e corpo da provare in città; Festa della Donna in SPA: gli indirizzi per momenti di benessere da prenotare subito!; M·A·C Cosmetics apre presso la Stazione di Roma Termini. The Beauty tra Roma, Venezia e Parigi: dietro le quinte della serieIl Line Producer Nicola Rosada e il Production Designer Stefano Ortolani raccontano in esclusiva a Movieplayer il making of di The Beauty. Ecco com'è stata usata l'Italia nella serie su Disney+. movieplayer.it A Roma il cast di The Beauty, serie tra thriller e ossessione bellezzaRoma, 19 gen. (askanews) - Una sola dose e sei una bomba. Questo il claim per lanciare The Beauty, farmaco miracoloso che trasforma chiunque in bellissimo ma dagli effetti terrificanti. E il ... quotidiano.net syifa_in_switzerland. . THE BEAUTY OF SWITZERLAND #swiss #switzerland #switzerland #visitswitzerland #myswitzerland - facebook.com facebook