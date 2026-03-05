The Beauty disponibili su Disney+ tutti gli episodi della serie thriller di Ryan Murphy

Il 22 gennaio è stato pubblicato su Disney+ l’intera serie thriller The Beauty, creata da Ryan Murphy e prodotta da FX. La serie si ispira a una serie a fumetti scritta da Haun e Jason A. La produzione comprende tutti gli episodi disponibili sulla piattaforma di streaming.

Era lo scorso 22 gennaio quando debuttava, su Disney+, il thriller The Beauty, nuova serie di FX firmata da Ryan Murphy (qui in veste di executive producer e co-creatore) e basata sulla serie a fumetti scritta da Haun e Jason A. Hurley. Oggi, però, sono disponibili tutti gli episodi della serie, compreso il gran finale. Fontana di Trevi, a Roma, è stata protagonista di un'emozionante performance, caratterizzata da proiezioni luminose e tecniche di video mapping, in occasione del lancio su Disney+ della serie "The Beatuy". La narrazione, proprio come quella di "The Beauty", parte da un processo di deterioramento, fino a quando una trasformazione riporta la Fontana a un rinnovato stato di bellezza ed energia che culmina in un picco finale attraverso un gioco di sole luci.

The Beauty: quando escono gli episodi su Disney+ e calendarioQuando escono gli episodi di The Beauty in Italia su Disney+? Ecco il calendario completo con date, orari di uscita e programmazione ufficiale dei 11 episodi. Quando escono gli episodi di The Beauty ... daninseries.it

