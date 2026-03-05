Tetti giardino e una foresta urbana ecco il nuovo hub alle porte di Monza e chi c' è dietro il progetto

Oggi c'è un grande piazzale con una distesa di asfalto. Nel futuro dell'area arriverà una piazza green che prenderà forma da un progetto firmato dallo studio Ottavio Di Blasi & Partners. E punta a essere un nuovo hub della mobilità sostenibile alle porte di Monza. È stato presentato a Palazzo Lombardia il progetto della nuova autostazione di Sesto San Giovanni, in piazza Primo Maggio. L'intervento, finanziato con 7 milioni di euro da Regione Lombardia attraverso il bando Multimodale Urbano non vuole solo essere un restyling estetico ma punta a diventare uno snodo fondamentale per la mobilità del Nord Milano. La vera rivoluzione riguarda l'impatto ambientale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Il nuovo hotel con 100 camere che sta per aprire nella torre sospesa alle porte di Monza: chi c'è dietro il progettoQuando sarà pronta e dove sorgerà la nuova struttura ricettiva che promette di essere il primo aparthotel nell'area del Milanese Da centro...

Monza, ecco il nuovo Buon Pastore: case, parco e hub culturale. L’ex chiesa panottica diventerà una bibliotecaMonza – Sarà lo studio A-fact Architecture Factory a disegnare il futuro dell’area dell’ex Buon Pastore, lungo via Cavallotti a Monza.

Feudi Torrebella i primi ‘tetti verdi’ su immobili privati di Bari e il giardino dei frutti antichiI primi ‘tetti verdi’ su immobili privati di Bari e un vero e proprio giardino dei frutti antichi: a distanza di un anno e mezzo dall’avvio del cantiere per il complesso residenziale ‘Feudi Torrebella ... affaritaliani.it

Così cambia la zona intorno allo stadio San Nicola: sulle ville green i primi tetti verdi di BariI primi tetti verdi su immobili privati di Bari e un vero e proprio giardino dei frutti antichi: così cambia l’area intorno allo stadio San Nicola e, a distanza di un anno e mezzo dall’avvio del ... bari.repubblica.it

