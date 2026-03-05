Tessile l’emergenza silenziosa | in Europa 19 chili di acquisti l’anno 12 finiscono tra i rifiuti

In Europa, ogni anno vengono acquistati circa 19 chili di tessuti per persona, ma circa 12 di questi finiscono nei rifiuti. Dopo la Milano Fashion Week, si continua a parlare di moda, ma si dimenticano spesso i problemi legati allo smaltimento dei tessuti. La questione ambientale rimane aperta, anche se meno visibile rispetto agli eventi di settore.

