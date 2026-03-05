In Europa, ogni persona acquista in media 19 chili di tessuti all’anno, ma circa 12 di questi finiscono tra i rifiuti. Dopo l’attenzione dedicata alla Milano Fashion Week, si fa strada una realtà meno vistosa ma altrettanto significativa: l’impatto ambientale dell’industria tessile. Questa situazione evidenzia come gran parte dei capi e dei materiali prodotti non trovino una seconda vita, contribuendo alla crescente quantità di rifiuti tessili.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana “Amore non è totale dipendenza. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Tessile, l’emergenza silenziosa: in Europa 19 chili di acquisti l’anno, 12 finiscono tra i rifiuti

Leggi anche: La strage silenziosa. Emergenza senza dimora. Ancora 79 vittime all’anno