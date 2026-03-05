Terribile tragedia per Massimo Caputi la moglie è morta all’improvviso | che malattia aveva?

Un grave lutto ha colpito il giornalista sportivo Massimo Caputi, quando sua moglie, Roberta Sciubba, è deceduta improvvisamente. La notizia ha suscitato grande sconcerto tra familiari, amici e appassionati di sport, che conoscono il volto noto attraverso il suo lavoro in televisione e radio. La morte è avvenuta in circostanze che non sono ancora state rese note.

Un momento di grande dolore ha colpito il giornalista sportivo Massimo Caputi. La scomparsa improvvisa della moglie, Roberta Sciubba, ha lasciato sgomenti familiari, amici e tanti appassionati di sport che negli anni hanno seguito il lavoro del noto volto televisivo e radiofonico. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Caputi con un messaggio molto toccante pubblicato sui social, che in poco tempo ha raccolto centinaia di messaggi di vicinanza. Massimo Caputi e la morte improvvisa della moglie: le sue parole strazianti. È stato proprio Caputi ad annunciare la perdita attraverso il suo profilo su Instagram, condividendo una fotografia privata insieme alla moglie e parole cariche di dolore.

Il mondo del giornalismo sportivo e della televisione italiana si stringe attorno a Massimo Caputi.

