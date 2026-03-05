terribile scontro due furgoni ribaltati sul raccordo autostradale feriti i conducenti

Questa mattina, intorno alle 10, due furgoni sono rimasti coinvolti in un incidente sul raccordo autostradale Siena-Bettolle, nel comune di Castelnuovo Berardenga. I veicoli si sono ribaltati, causando lievi ferite ai conducenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

Castelnuovo Berardenga (Siena), 5 marzo 2026 – Pauroso incidente stradale questa mattina intorno alle 10 a Castelnuovo Berardenga, all’altezza del chilometro 14+800 del raccordo autostradale Siena-Bettolle. Per cause da accertare, i due mezzi coinvolti – si tratta di due furgoni – si sono scontrati e ribaltati. Uno è finito su un fianco, l’altro si è letteralmente capovolto. I conducenti sono stati presi in carico dai sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Siena, che hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente. I due feriti sono stati portati all’ospedale policlinico Santa Maria alle Scotte, a Siena: si tratta di un 38enne e di un 69enne, portati al pronto soccorso in codice giallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

