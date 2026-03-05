Terremoto Marche | scossa 2.6 a 46 km di profondità

Una scossa di magnitudo 2.6 si è verificata nelle Marche alle 9:36 del 5 marzo 2026, con epicentro a tre chilometri da Serra Sant’Abbondio. La profondità dell’evento sismico è di 46 chilometri. Nessun danno segnalato finora. La zona interessata si trova a breve distanza dalla località più vicina. La terra ha tremato nel Pesarese, senza conseguenze note.

Una scossa di magnitudo 2.6 ha colpito il Pesarese alle 9:36 del 5 marzo 2026, con epicentro a soli tre chilometri da Serra Sant'Abbondio. L'evento sismico è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a una profondità di 46 chilometri. L'impatto si è esteso oltre i confini immediati dell'epicentro, interessando direttamente comuni come Frontone e Sassoferrato situati entro un raggio di ventila chilometri. La localizzazione precisa colloca l'evento a quarantasette chilometri a sud-est di Fano e a cinquantuno chilometri a nord-est di Perugia. Questa non è un'isolata anomalia geologica nella regione marchigiana, ma fa parte di una sequenza attiva che includeva già una scossa identica registrata a febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria, epicentro a 20 km al largo della costa e a 65 km di profondità, avvertito anche a MessinaIl sisma è stato percepito chiaramente anche a Messina e in numerose altre zone della Sicilia e della Calabria.

Terremoto Romagna, la scossa M. 4.3 di oggi dalla webcam di Castiglione di Ravenna

Contenuti e approfondimenti su Terremoto Marche.

Temi più discussi: Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5 | A Ragalna 600 segnalazioni di danni importanti alle case; Terremoto magnitudo 2.5 in Versilia, nessun danno; Terremoto Isole Salomone, scossa di magnitudo stimata 5.2 a Santa Cruz/Graciosa Bay/Luova Airport, tutti i dettagli; Napoli, nuovo terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.4.

Terremoto nelle Marche oggi: scossa di magnitudo 2.6 nel Pesarese. I comuni vicini all’epicentroIl sisma è stato registrato alle 9.36 con epicentro a circa 3 chilometri da Serra Sant'Abbondio. E’ stato localizzato dall’Ingv a una profondità di 46 chilometri ... ilrestodelcarlino.it

Terremoto oggi a Macerata, 2.1 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: scossa da 6.1 alle Isole FigiTerremoto oggi a Macertata, 2.1 di magnitudo: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV ... ilsussidiario.net

TERREMOTO: NUOVA VITA PER LA PALESTRA EX GIL, APPROVATO IL PROGETTO DA 2,27 MILIONI DI EURO - Un altro passo fondamentale per la rinascita della Città di San Severino Marche. L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha dato il via libera al progett - facebook.com facebook