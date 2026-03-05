Terremoto Marche | scossa 2.6 a 46 km di profondità

Una scossa di magnitudo 2.6 si è verificata nelle Marche alle 9:36 del 5 marzo 2026, con epicentro a tre chilometri da Serra Sant’Abbondio. La profondità dell’evento sismico è di 46 chilometri. Nessun danno segnalato finora. La zona interessata si trova a breve distanza dalla località più vicina. La terra ha tremato nel Pesarese, senza conseguenze note.

Una scossa di magnitudo 2.6 ha colpito il Pesarese alle 9:36 del 5 marzo 2026, con epicentro a soli tre chilometri da Serra Sant'Abbondio. L'evento sismico è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a una profondità di 46 chilometri. L'impatto si è esteso oltre i confini immediati dell'epicentro, interessando direttamente comuni come Frontone e Sassoferrato situati entro un raggio di ventila chilometri. La localizzazione precisa colloca l'evento a quarantasette chilometri a sud-est di Fano e a cinquantuno chilometri a nord-est di Perugia. Questa non è un'isolata anomalia geologica nella regione marchigiana, ma fa parte di una sequenza attiva che includeva già una scossa identica registrata a febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

