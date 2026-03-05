Terrazza sul mare e I-Hub continua lo scontro tra Scurria e Basile

Lo scontro tra Scurria e Basile prosegue senza sosta mentre si avvicinano le elezioni amministrative. I due coinvolti continuano a scambiarsi accuse e risposte nelle dichiarazioni pubbliche, in un clima di tensione che si trascina ormai da diverse settimane. La contrapposizione tra le parti si manifesta attraverso continui scambi di battute e dichiarazioni ufficiali, mentre i programmi elettorali sono ancora in fase di definizione.

In attesa dei rispettivi programmi elettorali va avanti il quotidiano botta e risposta tra il sindaco uscente e il candidato del centrodestra In attesa che siano i programmi elettorali a prendere spazio, la corsa verso le elezioni amministrative va avanti con ormai quotidiani botta e risposta, attacchi, repliche e controrepliche. Attori principali il sindaco uscente Federico Basile, il suo leader Cateno De Luca e il candidato del centrodestra Marcello Scurria. In poche ore tanti gli argomenti divenuti infuocati. Si parte con la terrazza sul mare che sorgerà al posto degli ex Magazzini Generali. Ieri la presentazione del progetto da parte di Basile, oggi le polemiche.

