Terni limite di velocità lungo la provinciale 79 | Curve a stretto raggio accessi a raso abitazioni e attività commerciali

A Terni, il servizio viabilità ha stabilito un limite di velocità di 60 kmh sulla provinciale 79 Ternana. La decisione riguarda tratti con curve strette, accessi a raso, abitazioni e attività commerciali lungo la percorso. L’ordinanza è stata adottata per motivi di sicurezza e si applica a tutta la strada provinciale. Nessun'altra misura è stata annunciata in relazione alla stessa arteria.

"Il provvedimento riguarda l'intero tratto che va dalla fine del centro abitato di Marmore fino al confine con la provincia di Rieti, nello specifico dal km 20+700 al km 28+015" Una specifica ordinanza del servizio viabilità ha predisposto il limite di velocità a sessanta chilometri orari, sulla strada provinciale 79 Ternana, per motivi di sicurezza. Come spiega la Provincia di Terni: "Il provvedimento riguarda l'intero tratto che va dalla fine del centro abitato di Marmore fino al confine con la provincia di Rieti, nello specifico dal km 20+700 al km 28+015". Il limite di velocità, secondo l'ordinanza, è motivato dal fatto che in quel...