Terni l’azienda Algeco in campo per l’inclusione | Azione concreta e tangibile

A Terni, l’azienda Algeco ha organizzato un torneo di padel nel complesso di Happy Village coinvolgendo sia i dipendenti che atleti con disabilità. L’evento ha avuto come obiettivo promuovere l’inclusione attraverso un’attività sportiva. Partecipanti e organizzatori hanno condiviso questa iniziativa per favorire un momento di incontro e confronto. La giornata si è svolta senza incidenti, con un grande coinvolgimento di tutti i presenti.

L'amministratore delegato Vito Amati: "Crediamo fermamente che lo sport sia un ponte fondamentale verso l'autonomia e la socialità" Un torneo di padel organizzato nel complesso di Happy Village, ha visto protagonisti i dipendenti di Algeco spa ed atleti con disabilità. Iniziativa che nasce dalla collaborazione con Manpower e con il Para Padel Project, un'organizzazione no profit riconosciuta dal Coni e fondata dall'ex sportivo Pippo Galliano, che promuove lo sport come 'terapia di vita' per persone che hanno subito lesioni midollari. L'azienda leader nel noleggio e vendita di moduli prefabbricati, ha aderito al progetto che rappresenta un ulteriore investimento nel potenziale umano, dando un contributo pratico e concreto all'abbattimento delle barriere, non solo architettoniche, ma anche mentali.