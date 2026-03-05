Terni dormiva in auto da due settimane con i suoi animali | scatta la solidarietà dei rider

A Terni, una donna proveniente dall’Est Europa ha trascorso circa due settimane dormendo in auto in un parcheggio della città. Durante questo periodo, ha vissuto con i suoi animali, attirando l’attenzione dei rider che si sono mobilitati con gesti di solidarietà. La situazione ha suscitato interesse tra i residenti e la comunità locale, che ha notato la presenza prolungata dell’auto nel parcheggio.

Decisione comune: “Non potevamo voltarci dall’altra parte. Ci siamo attivati coinvolgendo anche la Caritas” Un pernottamento che non è passato inosservato. Per circa quindici giorni una donna originaria dell’Est Europa ha infatti sostato in un parcheggio della città. All’interno dell’auto si notavano indumenti, valigie e borse. Inoltre con sé aveva alcuni animali. Dopo qualche giorno alcuni rider si sono accorti della sua presenza e hanno deciso di intervenire, proprio per capire le motivazioni di una presenza così insolita. Alla redazione di www.ternitoday.it uno dei ragazzi spiega come si è sviluppata la vicenda: “La donna è stata avvicinata da una collega, che le ha chiesto il motivo della sosta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

