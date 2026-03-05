Tentano di rapinare il bar davanti al tribunale di Sondrio | arrestati

Due persone sono state arrestate mercoledì 4 marzo a Sondrio, accusate di aver tentato di rapinare il bar situato di fronte al tribunale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto nel corso del pomeriggio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. La polizia ha confermato i dettagli dell’intervento e l’arresto immediato dei sospetti.

Due persone sono state arrestate nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, a Sondrio con l’accusa di tentata rapina. Il fatto è avvenuto all'interno del bar “Gino”, il locale situato proprio di fronte al tribunale del capoluogo. Secondo quanto emerso, i due uomini avrebbero tentato di mettere a segno il colpo all’interno dell’esercizio pubblico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Sondrio, che sono riusciti a bloccare i presunti responsabili poco dopo i fatti. I due sono stati fermati e accompagnati nel carcere cittadino posto a cento metri dal luogo del fatto. Si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione quanto accaduto e le eventuali responsabilità dei due arrestati. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

