Tenta la rapina al supermercato Eurospin di Lomazzo ma la cassiera lo riconosce | era l' ex compagno di scuola

Un uomo ha tentato di compiere una rapina nel supermercato Eurospin di Lomazzo, ma la cassiera ha riconosciuto in lui l'ex compagno di scuola e ha evitato che il colpo andasse a buon fine. L'episodio si è verificato oggi, quando il soggetto si è avvicinato alla cassa con intenzioni sospette. La donna ha prontamente segnalato la situazione alle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto.

Cassiera riconosce l’ex compagno di scuola che la voleva rapinare e lo mette in fuga. Una dipendente di un supermercato Eurospin di Lomazzo, in provincia di Como, ha smascherato e permesso di identificare il 30enne che le ha puntato una pistola, risultata poi finta, durante una tentata rapina nel punto vendita. L’uomo è stato raggiunto a casa dai carabinieri, a pochi metri dal discount, e denunciato a piede libero. La tentata rapina all’Eurospin di Lomazzo La singolare vicenda è avvenuta nella giornata di martedì 3 marzo all’Eurospin di via Negri del comune in provincia di Como. Il rapinatore ha fatto irruzione nel supermercato a volto coperto e con quella che all’apparenza sembrava una pistola, intimando la cassiera di consegnargli il contante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

