In Sicilia, all’Ars, si sono svolte discussioni sulla presenza di basi militari e sul ruolo dell’isola in ambito internazionale. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una richiesta di chiarimenti riguardo alle implicazioni di tali presenze. La discussione si è accesa nel contesto di un dibattito politico più ampio che coinvolge diverse forze politiche, evidenziando tensioni e divergenze di opinione sulla questione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta di chiarimenti sul ruolo della Sicilia. All’Assemblea regionale siciliana si accende lo scontro politico sul possibile coinvolgimento dell’isola nello scenario internazionale segnato da crescenti tensioni militari. I deputati del Movimento 5 Stelle chiedono chiarimenti immediati, sottolineando che i venti di guerra che soffiano a livello globale potrebbero avere ripercussioni anche sulla Sicilia, soprattutto per la presenza di importanti basi militari sul territorio. Secondo i parlamentari pentastellati, il presidente della Regione Renato Schifani dovrebbe intervenire in Aula per spiegare quale potrebbe essere il ruolo delle basi siciliane nello scenario internazionale e informare direttamente i cittadini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tensioni internazionali e basi militari in Sicilia: la protesta del M5S all’Ars

Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. La protesta M5sLa base Usa di Sigonella, in Sicilia, viene usata attivamente fin dall’inizio dell’attacco all’Iran, sabato scorso.

Guerra in Iran, ecco la risoluzione del governo sugli aiuti militari: ok alle basi americane e alla difesa anti-aereaDifesa anti-aerea e anti-missilistica per aiutare i Paesi del Golfo colpiti dai missili iraniani e i nostri contingenti militari sul terreno.

Approfondimenti e contenuti su Tensioni internazionali.

Temi più discussi: La settimana politica: la crisi in Iran, tra nuovi equilibri geopolitici e incognite energetiche; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Medio Oriente: Metsola, il diritto internazionale è la pietra fondante, ma non può giustificare un regime tirannico; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

Tensione tra Madrid e Washington dopo il rifiuto sull'uso delle basiLa smentita di Madrid su un presunto via libera all'uso delle basi per attacchi all'Iran ha innescato accuse, minacce commerciali e messaggi di solidarietà dall'Europa ... notizie.it

Perché Madrid ha escluso l'uso delle sue basi e ha sfidato Trump sull'operazione in IranIl governo spagnolo proibisce l'impiego di basi congiunte per i raid sull'Iran e respinge le pressioni economiche statunitensi, riaffermando l'importanza del rispetto del diritto internazionale ... notizie.it

Un missile caduto in Turchia riaccende le tensioni internazionali e riporta al centro una domanda cruciale: cosa accade se un Paese della Nato viene attaccato Il meccanismo di difesa collettiva previsto dall’articolo 5 non scatta automaticamente. Serve una d - facebook.com facebook