Tennis attesa per il ricco challenger di Napoli | c' è anche il palermitano Cinà

A Napoli si prepara un torneo challenger di alto livello con numerosi italiani in campo, tra cui il palermitano Cinà, recentemente entrato nella top 200 del ranking mondiale e attualmente al numero 183. La competizione si svolgerà su varie superfici e vedrà la partecipazione di giocatori tra i più quotati del circuito. L’evento attira l’attenzione degli appassionati di tennis della regione e non solo.

Svelata l'entry list: sei i top 100, tanti gli italiani, tra cui il promettente classe 2007, reduce dalla vittoria a Pune. A guidare il seeding partenopeo è il campione in carica Vit Kopriva, attuale numero 62 delle classifiche mondiali. Torna all'ombra del Vesuvio anche il fuoriclasse svizzero Stan Wawrinka Sei top 100 e tanti, tantissimi italiani, tra cui il palermitano Cinà, appena entrato nei primi 200 del ranking mondiale (è numero 183 al momento). È stata svelata l'entry list della Guerri Napoli Tennis Cup 2026, l'Atp Challenger 125 che si terrà dal 22 al 29 marzo sulla terra rossa del Tc Napoli sul lungomare. A guidare il seeding partenopeo è il campione in carica Vit Kopriva, attuale numero 62 delle classifiche mondiali e vincitore nel 2025 in finale contro l'azzurro Darderi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

