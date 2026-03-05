Android 16 ha annunciato una funzione che permette di collegare i dispositivi Pixel a monitor esterni utilizzando una modalità desktop. Questa opzione trasforma il telefono in un computer con tastiera e mouse grazie alla modalità desktop nativa di Android 16. La novità offre agli utenti la possibilità di usare il telefono come un vero e proprio PC quando collegato a uno schermo più grande.

android 16 introduce una novità significativa: una modalità desktop esterna che espande le possibilità d’uso dei dispositivi Pixel collegati a monitor esterni. l’aggiornamento stabile android 16 qpr3 è stato rilasciato il 3 marzo 2026, aprendosi a un’interfaccia mirata a offrire un’esperienza simile a quella di un computer quando si collega un display esterno. rispetto al passato, questa funzione non richiede l’installazione di app aggiuntive e può essere attivata tramite collegamento usb-c, mettendo in luce una gestione di finestre ridimensionabili e una barra delle attività dedicata. le versioni supportate includono pixel 8, 8 pro, 8a, le serie 9, 9a, 10, nonché pixel tablet e pixel fold, estendendo la fruibilità anche a dispositivi pieghevoli e tablet. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Telefono trasformato in pc con tastiera e mouse modalità desktop nativa android 16

Android 16 qpr3 porta finalmente una modalità desktop nativa sul tuo telefonoLa convergenza tra mobile e desktop si consolida grazie a una modalità desktop nativa introdotta con Android 16 QPR3 sui dispositivi Pixel idonei.

