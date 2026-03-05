Telefona alla moglie e le dice mi butto sotto al treno | salvato dagli agenti

Un uomo ha chiamato la moglie annunciando la sua intenzione di suicidarsi lanciandosi sotto a un treno. Gli agenti sono intervenuti sul posto e sono riusciti a salvarlo prima che potesse compiere l’atto. La telefonata si è conclusa con l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno evitato il peggio. La vicenda si è svolta in una zona urbana.

Il telefono squilla. Dall’altra parte della cornetta un uomo spiega alla moglie di volersi togliere la vita lanciandosi sotto a un treno.Il fatto è accaduto questa mattina, giovedì 5 marzo: la donna è quindi corsa verso la prima pattuglia della polizia locale che ha incrociato in strada, spiegando la situazione. A fronte di quanto dichiarato dalla donna, i vigili hanno chiamato la centrale operativa di via Marsala, che oltre ad avvisare la Polfer e la polizia di Stato ha inviato una pattuglia verso la stazione per un intervento immediato.Giunti sul posto, gli agenti della polizia locale hanno individuato l’uomo che in quel momento si trovava al binario 6. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

