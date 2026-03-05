Nelle sue storie Instagram, la modella e influencer ha spiegato di sottoporsi a trattamenti di botox ogni quattro mesi, specificando che non si tratta di interventi estetici ma di cure legate a problemi di salute. Ha precisato di non aver mai fatto

Taylor Mega non ha mai fatto mistero dell'attenzione con cui si prende cura di sé. Il suo profilo social è una carrellata di immagini patinate, fatte di look curati, fisico statuario e un incarnato sempre impeccabile. Dietro tanto splendore, tuttavia, c'è un allenamento rigoroso, tanta disciplina e anche il classico "aiutino", ma non per ragioni estetiche. Mega ha raccontato infatti di sottoporsi regolarmente a iniezioni di botox al viso. Il trattamento, ha spiegato, viene utilizzato per contrastare il bruxismo, il disturbo che porta a digrignare i denti durante il sonno e che può provocare tensioni mandibolari e dolore all’articolazione temporo-mandibolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Taylor Mega sul botox: "Lo faccio ogni quattro mesi per problemi di salute"

