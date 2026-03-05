Tangenziale c’è l’ok dei tecnici

La Conferenza dei Servizi ha dato il via libera al progetto della nuova tangenziale che collegherà Barco e Bibbiano. I tecnici hanno approvato il piano di realizzazione, rendendo possibile l’avvio dei lavori. La decisione è stata comunicata ufficialmente, aprendo la strada alla fase successiva del progetto. La progettazione prevede un collegamento stradale tra le due zone.

Via libera dalla Conferenza dei Servizi al progetto della nuova tangenziale di collegamento tra Barco e Bibbiano. Con una determinazione firmata il 3 marzo dal responsabile del Servizio Assetto ed uso del territorio del Comune di Bibbiano, si conclude positivamente il procedimento previsto dalla legge per l'approvazione dell'opera e della relativa valutazione di sostenibilità ambientale. L'obiettivo è ora di arrivare alla gara per l'appalto entro l'estate. Sarà finanziata con fondi Fsc e con mutui di Provincia e Comune tramite Cassa Depositi e Prestiti; due anni fa se n'erano stimati i costi in 8 milioni e 150mila euro.

