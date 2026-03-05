tangenti per appalti in asl di bari 7 indagati

Sette persone, tra cui tre pubblici ufficiali, sono state iscritte nel registro degli indagati per corruzione legata a appalti nell'ASL di Bari. Le indagini riguardano presunti accordi illeciti e tangenti coinvolgendo funzionari pubblici e altri soggetti, con l’obiettivo di ottenere favori e concessioni illegali nel settore sanitario. Gli indagati sono stati chiamati a rispondere di reati legati alla corruzione e alle pratiche illecite.

BARI, 05 MAR – Finiscono nel mirino della Procura di Bari due appalti di forniture in ambito sanitario, del valore di 1,3 milioni di euro, che la Asl barese ha affidato a due imprese delle province di Bari e Treviso. E per questo oggi la guardia di finanza ha dato esecuzione, nelle province di Bari, Treviso e Bergamo, a decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di 7 persone, tra cui tre pubblici ufficiali, indagate in concorso per corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e turbata libertà degli incanti. La finanza ha anche eseguito un ordine di consegna. L’indagine rappresenta uno stralcio di quella sulle tangenti nella Asl di Bari che nel novembre del 2024 aveva portato all’esecuzione di 10 misure cautelari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Asl Bari, indagine per tangenti legate agli appalti: sette indagati, tra cui tre pubblici ufficialiNel mirino l'aggiudicazione di due forniture sanitarie del valore complessivo di 1,3 milioni di euro.

Favori e appalti in cambio di regali: le condanne per lo scandalo tangenti all'Asl di BariSi chiude con una condanna il filone principale dell’inchiesta sul presunto giro di tangenti all’interno della Asl di Bari, che avrebbe coinvolto...

Tangenti per appalti in Asl Bari, 7 indagatiFiniscono nel mirino della Procura di Bari due appalti di forniture in ambito sanitario, del valore di 1,3 milioni di euro, che la Asl barese ha affidato a due imprese delle province di Bari e Treviso

Tangenti per appalti Asl, 10 condanne: le pene più alte per Sansolini, Iacobellis e SciannimanicoCondanna in abbreviato a tre anni anche per l’imprenditore Giuseppe Rucci (difeso da Massimo Chiusolo), titolare di un’azienda di Bitonto. Tutti gli altri imputati hanno invece preferito patteggiare. bari.repubblica.it

