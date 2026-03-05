tangenti per appalti in asl bari 7 indagati perquisizioni anche a treviso e bergamo

Sette persone sono state messe sotto indagine nell’ambito di un’indagine sulle tangenti legate ad appalti in una Asl di Bari. Le forze dell’ordine stanno eseguendo perquisizioni anche a Treviso e Bergamo. L’operazione è coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, e le attività investigative sono condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari sta eseguendo una serie di perquisizioni nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese. L’attività riguarda sette persone, tra cui tre pubblici ufficiali, indagate in concorso e a vario titolo per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti. L’inchiesta si concentra su due appalti pubblici per forniture sanitarie assegnati dall’Azienda sanitaria locale di Bari negli anni 2024 e 2025. Il valore complessivo delle gare aggiudicate a due imprese con sedi nelle province di Bari e Treviso è di circa 1,3 milioni di euro e riguarda forniture di carrelli e pareti attrezzate destinate all’ospedale di Monopoli-Fasano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

