Talmassons-Melendugno 3-2 | la CDA rimonta e resta a un punto

Nel match tra Talmassons e Melendugno, la squadra di casa ha vinto per 3-2. La partita ha visto una rimonta della CDA, che ha recuperato da una situazione difficile, portando a casa i tre punti. La vittoria è arrivata grazie alla determinazione e al carattere mostrato in campo, mantenendo la squadra a un punto di distanza dalla zona alta della classifica.

Una vittoria costruita con cuore, carattere e determinazione, capace di ribaltare una situazione sfavorevole e di tenere alta la curva della classifica. Il match tra cda volley talmassons fvg e narconon volley melendugno è stato deciso al tie-break, dopo una rimonta che ha animato il Palazzetto dello Sport di Latisana tra colpi di scena, muri precisi e una risposta collettiva della squadra friulana. Nel primo set, l'inizio è equilibrato ma le pugliesi riescono a premere nei momenti decisivi, chiudendo 25-23. La cda resta in scia grazie alle accelerazioni di Rossetto e Frosini, mentre Gannar e Molinaro cercano di incidere a muro. Dopo un tentativo di rimonta fino a parità, Melendugno porta a casa il parziale.