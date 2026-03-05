Tajani | Obiettivo resta la de-escalation manteniamo canali aperti con l' Iran

Il ministro degli Esteri ha dichiarato alla Camera che l’Italia continuerà a mantenere i contatti con l’Iran e che invierà supporto alla difesa aerea dei paesi del Golfo. Ha inoltre ribadito il no alle armi nucleari e ai missili destinati a Teheran, sottolineando l’importanza di mantenere i canali aperti con l’Iran nonostante le tensioni attuali.

Il ministro degli Esteri alla Camera: «L'Italia mantiene aperti i canali con l'Iran e invierà supporto alla difesa aerea dei partner del Golfo, pur ribadendo il no a armi nucleari e missili per Teheran». Con queste parole Antonio Tajani ha sottolineato l'impegno italiano per evitare l'allargamento del conflitto e ha invitato le forze politiche a unità e moderazione in un momento così delicato, condividendo con il Parlamento la scelta di sostenere la difesa dei Paesi del Golfo.

