Tajani | Iran non può dotarsi di nucleare per minacciare Israele e Ue – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Iran non può dotarsi di armi nucleari con l’obiettivo di minacciare Israele e l’Unione Europea. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute delle attività nucleari di Teheran e delle possibili ripercussioni sulla stabilità regionale. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "Vogliamo evitare assolutamente un allargamento del conflitto. Stiamo incoraggiando tutte le parti a esercitare la massima moderazione, tenendo aperti i canali di dialogo con l'Iran, senza tradire la nostra posizione: l'Iran non può dotarsi di armi nucleari e disporre di sistemi missilistici in grado di rappresentare una minaccia esistenziale per Israele, per la regione e per l'Europa". Così il Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani durante le comunicazioni alla Camera dei deputati, in merito all'evoluzione del quadro internazionale. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. 🔗 Leggi su Open.online Attacco Usa-Israele all’Iran, Tajani: “Teheran non può avere l’arma nucleare”. Meloni convoca riunioneDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina. Tajani: Usa e Israele hanno deciso in autonomia di intervenire in Iran – Il video(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 “Gli attacchi di Usa e Israele sono volti a cancellare la minaccia nucleare. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tajani Iran non può dotarsi di nucleare.... Temi più discussi: Meloni: Iran non può avere missili a lungo raggio. Tajani-Crosetto: Si aprono scenari mai; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Iran, Tajani: Sosteniamo negoziati, ma Teheran non può avere arma nucleare; Tajani non la racconta giusta sui Paesi avvertiti dell’attacco all’Iran. Tajani, 'impegno per de-escalation, canali aperti con l'Iran'Stella polare del nostro impegno resta la de-escalation. Vogliamo evitare assolutamente un allargamento del conflitto. Stiamo incoraggiando tutte le parti a esercitare la massima moderazione, tenendo ... quotidiano.net Tajani: Iran non può dotarsi di nucleare per minacciare Israele e UeVogliamo evitare assolutamente un allargamento del conflitto. Stiamo incoraggiando tutte le parti a esercitare la massima moderazione, tenendo aperti i canali di dialogo con l'Iran, senza tradire la ... ilgiornale.it MEDIO ORIENTE | Conflitto in Iran, in Aula i ministri degli Esteri e della DIfesa. Tajani: 'Coinvolti dalla crisi in Iran 100.000 italiani'. Crosetto: 'Evacuati in Arabia 250 militari, risponderemo alle richieste dei Paesi amici in difficoltà anche con mezzi anti drone' #A - facebook.com facebook #Iran, #Tajani: "Gli italiani che hanno lasciato aree a rischio sono già 10.000 x.com