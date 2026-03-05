Svolta in arrivo per il torrente Arzilla | Alveo in sicurezza e percorsi

È in programma una modifica significativa per il torrente Arzilla, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’alveo e creare percorsi naturalistici lungo gli argini. Le autorità hanno annunciato interventi che prevedono interventi di consolidamento e riorganizzazione delle aree lungo il corso d’acqua. La decisione riguarda il miglioramento delle condizioni del torrente e la valorizzazione dell’area circostante.

"Mettere in sicurezza il torrente e trasformare gli argini in un percorso naturalistico". Svolta per l’Arzilla che potrà contare su ingenti investimenti grazie all’intervento e alla collaborazione di soggetti chiave come Comune, Regione, Consorzio di bonifica e struttura commissariale per l’alluvione del 2022. I rappresentanti delle quattro istituzioni si sono ritrovati ieri mattina, in prossimità del torrente, dove sono in corso i lavori, per spiegare le opere previste. "Il primo intervento, già in fase conclusiva – hanno spiegato – riguarda il ripristino dello smottamento lungo l’argine (località Bevano) per un importo di 500.000 euro. Il secondo intervento, per circa 14 km, si riferisce a tratto del torrente (altri 500. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svolta in arrivo per il torrente Arzilla: "Alveo in sicurezza e percorsi" AIPo, proseguono a pieno ritmo gli interventi di miglioramento dell’alveo del torrente Parma in cittàProseguono a pieno ritmo i lavori di AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di sistemazione e miglioramento dell’alveo del torrente Parma nel... Ginestra Fiorentina, concluso l’intervento di messa in sicurezza del torrente Pesa. In arrivo nuovi finanziamenti per la bassa valleIl 2025 si è chiuso con un importante intervento di messa in sicurezza sul torrente Pesa, in prossimità dell’abitato di Ginestra Fiorentina, e con la... Approfondimenti e contenuti su Svolta in arrivo per il torrente.... Temi più discussi: Svolta in arrivo per il torrente Arzilla: Alveo in sicurezza e percorsi; Ribaltone meteo in arrivo, torna la pioggia: ecco dove; Svolta storica nell'idroelettrico: nel Bresciano in arrivo 40 milioni; Svolta in arrivo per il Mercato del Carmine: addio alla sola ristorazione, spazio a socialità e servizi. La volta buona, svolta in arrivo: Caterina Balivo si trasferisce a Sanremo. Ecco che cos’ha in mente la RaiIn quella settimana, fra lunedì e sabato, il programma dell'intrattenimento day time Rai avrà una compagine di ospiti fissi. Ecco chi sono ... affaritaliani.it Maturità 2026, in arrivo il diploma digitale: le novità del decretoCon la Maturità 2026 si segna un punto di svolta per la scuola italiana. Per la prima verrà verrà rilasciato un nuovo modello di diploma! D'altronde il Decreto Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2026 ho ... catania.liveuniversity.it Questa SCHIACCIATA FURBA è facile, veloce e ti svolta la cena! Devi provarla subito! INGREDIENTI 1 rotolo di pasta sfoglia 350g di patate parmigiano q.b 100g di speck a fette 100g di scamorza a fette pangrattato q.b sale e pepe q.b - facebook.com facebook Australia, svolta sul lavoro agile: Victoria introduce l’obbligo di remoto, due giorni a settimana per legge x.com