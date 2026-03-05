Svastica al parco i responsabili rispondono all’ultimatum L' oratorio | Questione chiusa

Le persone che domenica 1° marzo hanno disegnato una svastica con i sassi colorati nell’area giochi dell’oratorio di Arco hanno risposto all’ultimatum. L’oratorio ha dichiarato che la questione è chiusa. Nessun’altra informazione su eventuali azioni successive o reazioni ufficiali è stata comunicata.

Hanno risposto all’ultimatum le persone che domenica 1° marzo hanno realizzato una svastica coi sassi colorati dai bambini del Grest nell’area giochi dell’oratorio di Arco. A comunicarlo è la stessa organizzazione che sui propri canali social ha scritto: “Il Direttivo Noi Oratorio Arco, dopo i fatti accaduti di recente, comunica che ha avuto un confronto positivo con chi ha compiuto il gesto, apprezzandone la maturità e sincerità; per questo motivo riteniamo che tale episodio nello specifico possa concludersi così, senza ulteriori sviluppi”. Non ci sarà dunque nessuna denuncia verso i responsabili del gesto. L’associazione, comunque, sottolinea l’importanza di tenere alta la guardia sull’accaduto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

