Susanna fa il tour dello studio di Affari Tuoi per cercare il pacco giusto quanto c'era in quello che ha scelto
Susanna, proveniente da Montesilvano, partecipa a Affari Tuoi e cerca di individuare il pacco più adatto. Durante la trasmissione, la donna accetta un cambio e si muove nello studio insieme alla zia e a De Martino. La sua ricerca si concentra sul trovare il pacco che contiene la somma desiderata. La scena si svolge con Susanna che si sposta tra le varie postazioni dello studio.
