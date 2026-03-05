L’autorità federale statunitense sta considerando nuove regole per i centri di assistenza esteri impiegati dalle compagnie di telecomunicazioni. La proposta mira a ridurre le chiamate verso l’estero, migliorare la protezione dei dati e rendere più trasparenti le interazioni con i clienti. La decisione potrebbe influenzare le modalità di supporto alla carriera dei lavoratori coinvolti in questi servizi.

l’autorità federale statunitense sta valutando nuove regole rivolte ai centri di assistenza esteri utilizzati dalle aziende di telecomunicazioni, con l’obiettivo di ridurre frodi, migliorare la protezione dei dati e aumentare la chiarezza delle interazioni con i clienti. l’iniziativa mira a rendere più trasparente il quadro operativo e a potenziare la fiducia dei consumatori nell’assistenza contattata per via telefonica. la proposta potrebbe imporre restrizioni sull’utilizzo di centri esteri da parte delle aziende del settore, inserendo requisiti specifici per il personale impiegato all’estero e chiedendo maggiore trasparenza sulla localizzazione delle sedi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Supporto alla carriera: chiamate verso l’estero potrebbero essere molto meno frequenti

