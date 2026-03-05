Super Under 13 Gold prosegue la corsa dei baby biancorossi | si gioca il titolo regionale

I giovani della Pallacanestro Forlì 2.015 continuano a far parlare di sé nel campionato Under 13 Gold, dove hanno concluso in prima posizione nel Girone C. Nel frattempo, il settore giovanile ha vissuto un turno misto, con due sconfitte di misura nelle categorie Under 19 e Under 15. La squadra Under 13 Gold si prepara ora a disputare la fase finale per il titolo regionale.

Un ruolino di marcia che vale la vetta della classifica con 30 punti e soprattutto l’accesso alla fase finale per l’assegnazione del titolo regionale Turno agrodolce per il settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015. Se da una parte arrivano due sconfitte di misura nei campionati Eccellenza Under 19 e Under 15, dall’altra continuano a volare i giovanissimi dell’Under 13 Gold, che chiudono al primo posto il Girone C e conquistano l’accesso alla fase finale per il titolo regionale. Prosegue senza sosta la corsa dei baby biancorossi. L’Under 13 Gold supera anche il BSL San Lazzaro con il punteggio di 66-48, confermando la propria solidità e chiudendo la stagione regolare al primo posto nel Girone C. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Baby biancorossi. Manfredotti super. L’U14 sbrana ParmaSi è conclusa positivamente l’avventura alla tappa di Euroleague Next Gen disputata a Ulm, per il giovane biancorosso Alessandro Manfredotti, sceso... Corsa Scudetto, il bivio di gennaio ridisegna la corsa al titolo. Inter, Napoli, Milan e Roma si contendono il titoloCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Approfondimenti e contenuti su Super Under. Discussioni sull' argomento Resident Evil Remake Trilogy è in super sconto su Instant Gaming: recupera i tre remake horror di Capcom; CIVILIS UN POKER PER LA SALVEZZA. Sonoro 4-0 dei blancos all'Atletico Castelfranci. Apre ancora Cornacchia poi un super Paciello fa tripletta; Super promo lancio per i Samsung Galaxy S26 in preordine su Amazon; Olio abbronzante: i migliori per l'estate 2025. A Caorle al Campionato Italiano Under 23 di #spada super gara di Lorenzo Volpi che chiude all’8 posto su 296 partecipanti Bravo Lollo #goschermabressogoo #fencing #scherma #epee - facebook.com facebook