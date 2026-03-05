Martedì pomeriggio, il comitato ‘Modena merita di più’ e il Comune si sono riuniti per discutere di problemi legati alla sicurezza cittadina. Durante l’incontro, è stato annunciato che la polizia locale riceverà 23 nuovi agenti. Le parti hanno affrontato le aree considerate più problematiche e le strategie per migliorare la situazione. La discussione ha coinvolto le figure responsabili del settore.

Seduti allo stesso tavolo per parlare di sicurezza e, soprattutto, di come garantirla. Martedì pomeriggio l’Amministrazione ha incontrato il comitato ‘Modena merita di più’. A fare il punto su quanto si sta già facendo in città, su quanto si potrà ancora fare e a prendere atto delle richieste del comitato il sindaco Massimo Mezzetti, la vicesindaca Francesca Maletti, l’assessora alla Sicurezza e Coesione sociale Alessandra Camporota e il comandante della Polizia locale Alberto Sola. Nel corso dell’incontro, durato circa tre ore, sono stati affrontati e sviscerati numerosi temi che riguardano la sicurezza in città e sono state fornite risposte rispetto ad alcune questioni sollevate dai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Summit tra il comitato e il Comune: "Al lavoro sulle zone critiche. Polizia locale, 23 nuovi agenti"

Leggi anche: Bollate, in servizio 5 nuovi agenti di Polizia locale

Garbagnate, Polizia Locale: nuovi agenti e tecnologie per la sicurezzaIl Comando di Polizia Locale di Garbagnate Milanese si rafforza e guarda al futuro, grazie a una serie di novità che riguardano sia il personale sia...

Altri aggiornamenti su Summit tra il comitato e il Comune Al....

Temi più discussi: Summit tra il comitato e il Comune: Al lavoro sulle zone critiche. Polizia locale, 23 nuovi agenti; KEY 2026, oltre 150 eventi: i temi caldi tra summit, innovazione e filiere; PalaCesari, summit a Roma tra sindaca, ministro Abodi e Governatore. Il punto; ECONOMIA, imprese e welfare. Eventi, Milano: Welfare & HR Summit 2026.

KEY 2026, oltre 150 eventi: i temi caldi tra summit, innovazione e filiereDal Key Energy Summit all’Opening Ceremony: cinque appuntamenti a KEY 2026 per orientarsi e una regola semplice per non perdersi tra sale e orari ... tgcom24.mediaset.it

Locali, summit coi gestori: Comitato in via GallucciA gran voce avevano chiesto un tavolo di confronto. Ieri sono stati ricevuti dal sindaco Mezzetti che, oltre ad anticipare che nel futuro regolamento è previsto un aumento delle sanzioni nei confronti ... ilrestodelcarlino.it

Cattaneo partecipa a Bruxelles al summit europeo sulle politiche di coesione post-2027 per le regioni. - facebook.com facebook

'Investing for Life Health Summit', ottava edizione dell'evento Msd x.com