Sulla guerra Meloni sceglie la prudenza Le opposizioni si rifugiano nella vaghezza

Durante la seduta alla Camera, la presidente del Consiglio ha scelto di non partecipare, lasciando il suo posto vuoto. Sono intervenuti i ministri della Difesa e degli Esteri per rappresentare l'esecutivo, mentre le opposizioni hanno mantenuto un atteggiamento vago e poco deciso rispetto alla questione della guerra. La discussione si è concentrata sulle dichiarazioni dei ministri, senza ulteriori interventi della presidente.

La presidente del Consiglio lascia la sedia vuota alla Camera dove intervengono per il governo i ministri della Difesa, Guido Crosetto, e degli Esteri, Antonio Tajani. Da entrambi una duplice conferma: l’Italia non è in guerra con l’Iran ma è pronta a rispettare gli obblighi derivanti dalle alleanze e a difendere Cipro e Turchia, Paesi Nato. Sull’uso delle basi americane in Italia, Crosetto rassicura: ogni decisione passerà dal Parlamento La presidente del Consiglio può essere assente dall’Aula mentre il Parlamento discute di guerra e pace e del possibile coinvolgimento dell’Italia? No, Giorgia Meloni doveva essere in Aula. Le opposizioni... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

