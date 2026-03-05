Suicidio ma gli organi sono spariti Il mistero della chef morta sulla crociera Disney

Gessica Disertore, 27 anni, di Triggiano, è stata trovata morta nella sua cabina di una nave da crociera Disney, dove lavorava come chef e pasticcera. La polizia ha avviato un’indagine, ma al momento gli organi della giovane sono scomparsi. La morte è stata classificata come suicidio, ma i dettagli e le circostanze restano ancora poco chiari.

La famiglia di Gessica Disertore si oppone all'archiviazione delle indagini per suicidio: la giovane lavorava in una crociera Disney ed è stata trovata morta, ma molte cose non tornano C'è un mistero dietro alla morte di Gessica Disertore, 27enne di Triggiano in provincia di Bari, trovata morta nella sua cabina, mentre lavorava come chef e pasticcera su una crociera Disney. Ci sono due indagini e due autopsie, ma entrambe sembrano orientate verso l'ipotesi suicidiaria, un'ipotesi incomprensibile da parte della famiglia della giovane, che si oppone all'archiviazione. "Era felicissima perché si trovava immersa nel mondo della Disney", ha raccontato infatti la cognata Marika Calabrese a "Chi l'ha visto?". Il giallo di Gessica Disertore, morta sulla crociera Disney: "Fentanyl nel sangue, non può essersi suicidata"Nel sangue di Gessica Disertore, 27enne trovata morta nel 2023 su una nave Disney al largo di Porto Rico, è stata riscontrata la presenza di fentanyl. Leggi anche: Gessica Disertore morta a 27 anni sulla nave da crociera, il legale: "Non può essere suicidio, troppo fentanyl nel sangue"