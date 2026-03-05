Suggerimento di trasferimento di Sandro Tonali tra i collegamenti dell’Arsenal

Un sito inglese ha riportato che il centrocampista Sandro Tonali, attualmente al Newcastle United, ha lasciato un possibile indizio sui suoi progetti futuri, dopo aver parlato del suo ruolo come uno dei principali leader della squadra dei Magpies. La notizia si concentra sulla discussione del suo ruolo all’interno del club senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui motivi dietro eventuali trasferimenti.

Il centrocampista centrale del Newcastle United Sandro Tonali ha lasciato un possibile suggerimento sui suoi piani futuri dopo aver discusso del suo ruolo di uno dei principali leader in questa squadra dei Magpies. L’Arsenal era stato accostato a Tonali dall’Athletic a gennaio, ma ora è lo stesso giocatore a far capire che sta già pensando a come diventare un leader importante nella squadra di Eddie Howe la prossima stagione. A Tonali è stato chiesto del suo ruolo da senior al Newcastle adesso, e ha ammesso che è qualcosa che gli sembra importante. “Sarebbe un po’ difficile perché non è la mia prima lingua, ma ci proverò”, ha detto Tonali a beIN Sports, come citato dal Chronicle. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La mossa dell’Arsenal per Sandro Tonali si avvicina, dopo la notizia bomba della sostituzione del Newcastle UnitedSecondo quanto riferito, l’Arsenal avrebbe preso in considerazione Sandro Tonali nella finestra di gennaio e potrebbe presto avere il via libera per...

La stella dell’Arsenal è pronta per le visite mediche di martedì prima del trasferimento: rapportoRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Una selezione di notizie su Suggerimento di trasferimento di Sandro....

Discussioni sull' argomento Come eseguire il backup del tuo iPhone su un’unità flash USB; Donazioni: stop alla restituzione degli immobili e tutela totale dei terzi; Dialisi Ivrea, l’Asl ai pazienti: Lavori in 10-12 mesi; La visione di Valter Mainetti (Condotte 1880): Costruire non è solo fare, ma anche prendersi cura.

Accessi PS, dubbi sul ruolo del triage per il trasferimento di pazienti ai CAUGentile Direttore, sembra ci sia allo studio della Regione Emilia-Romagna un programma di trasferimento ai Centri di Assistenza e Urgenza (CAU) di pazienti che si presentano al triage del Pronto ... quotidianosanita.it

ITINERARIO DI RIENTRO Dopo aver incrociato tante possibilita’, cogliendo il suggerimento di Sara Possi che ringrazio, abbiamo preso un volo di ritorno passando da Dhaka. Partiamo il 6 da Male’ con volo Bangla Air alle 13.50. Arriviamo alle 18.50. Prendia - facebook.com facebook

#Roma, occhi su #Bernasconi: a giugno il possibile affondo su 'suggerimento' di Gasperini x.com