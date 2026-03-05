Sugar dalla spallata social alla ritirata | Decido io… e infatti s’è levato da solo

Un personaggio noto sui social ha annunciato la fine di un’esperienza che aveva condiviso con il pubblico. Dopo aver dato un messaggio deciso, si è allontanato silenziosamente, lasciando alle spalle la scena che aveva dominato nel suo percorso recente. La sua uscita è avvenuta senza annunci ufficiali, con un gesto che appare come una decisione personale, e si è conclusa con una porta chiusa lentamente.

Sugar, dalla spallata social alla ritirata: "Decido io". e infatti s'è levato da solo "Commento scomodo? Zac: cancellato e bloccato". Scoppia la polemica social con la vicesindaca Prima fa la voce grossa sui social, poi manda la lettera e dice "ragazzi, io mi fermo qui": la corsa di Sugar a Palazzo Cavallo dura meno d'un caffè al bar Gonfia il petto in fuori, poi la porta chiusa piano piano. La breve ma intensissima avventura politica di Beppe "Sugar" Angiolini finisce così: con uno sfogo social, un paio di giorni di chiacchiere da bar e infine una lettera alle redazioni che tradotta dal politichese suona più o meno così: ragazzi, io torno a fare il mio mestiere.