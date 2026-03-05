Stuprò undicenne a Mestre condannato a 14 anni il violentatore seriale Massimiliano Mulas

Un uomo di nome Massimiliano Mulas è stato condannato a 14 anni di reclusione per aver stuprato un’undicenne a Mestre lo scorso aprile. La vicenda risale a pochi mesi fa e riguarda un episodio di violenza sessuale ai danni di una bambina di 11 anni. La sentenza è stata emessa in seguito al procedimento giudiziario che ha coinvolto l’uomo.

