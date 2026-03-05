Diversi studiosi hanno criticato la posizione del governo sulla gestione del clima, sostenendo che le misure adottate siano insufficienti. Tuttavia, secondo alcune analisi, l’Italia contribuisce in modo limitato alle emissioni complessive e le scelte politiche recenti si concentrano su altri aspetti. La discussione si concentra quindi sulla percezione della responsabilità e sulla strategia più appropriata per affrontare le sfide ambientali.

Ammesso che la soluzione sia ridurre le emissioni, la responsabilità dell’Italia è minima. Una decina di sedicenti «studiosi impegnati nella ricerca sul cambiamento climatico, sulle politiche di mitigazione e adattamento e sui sistemi complessi» esprimono «profonda preoccupazione per il modo in cui il governo italiano sta affrontando la crisi climatica». Ho detto «sedicenti» in modo inappropriato, perché non c’è motivo di dubitare che siano studiosi - nel senso che spendano il loro tempo studiando le cose che dicono di studiare. Tuttavia, dalle cose che scrivono dopo nella lettera, si evince che abbiano capito poco di quel che studiano. Con l’unica eccezione del professor Giorgio Parisi che, sui sistemi complessi, ci ha preso pure il premio Nobel. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Studiosi contro la Meloni sul clima ma sbagliano la cura e il colpevole

