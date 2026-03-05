Studenti ' bloccati' a Dubai tre giorni nei sotterranei prima del rientro Il video dell' inno cantato in aereo è virale

Venti studenti italiani coinvolti nel progetto internazionale “Dubai Un & Abu Dhabi 2026 - L’ambasciatore del futuro” sono rimasti bloccati a Dubai per tre giorni, trascorrendo il tempo nei sotterranei dell’aeroporto prima di tornare in Italia. Durante il viaggio, un video in cui cantano l’inno di Mameli in aereo è diventato virale sui social network. Alla fine, i 200 partecipanti sono rientrati in patria.

Hanno fatto tutti ritorno in Italia i ragazzi impegnati nel progetto di Wsc. Il papà di uno di loro: "Una paura che non si riesce a gestire con razionalità" Sono rientrati, cantando l’inno di Mameli, i 200 studenti che si trovavano a Dubai per il prestigioso progetto internazionale “Dubai Un & Abu Dhabi 2026 - L’ambasciatore del futuro”, promosso da Wsc Italia. Tra loro due ragazzi del liceo scientifico Enrico Fermi di Aversa, Ugo Santoli e Alfredo Pozzi. I ragazzi stavano svolgendo le loro attività, una simulazione diplomatica in lingua inglese. Mentre era in corso la “trattativa simulata” quella “reale”, con la diplomazia che ha lasciato spazio alle bombe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Iran, il rientro dei 200 studenti bloccati a Dubai: in areo cantano l'inno italianoI 200 studenti che stanno rientrando in Italia intonano l’inno di Mameli a bordo dell’aereo che li sta riportando a casa.

Dubai, i missili e le ore nel bunker. “Chiusi nei sotterranei a pregare. Al ritorno in aereo l’inno di Mameli”Firenze, 5 marzo 2026 – Erano partiti per cinque giorni di sole e mare, e si sono ritrovati a correre sotto le bombe.

Atterrato a Malpensa volo con 200 studenti che erano rimasti bloccati a DubaiL'aereo, partito da Abu Dhabi, ha riportato a casa i ragazzi che, per alcuni giorni, si sono trovati bloccati a Dubai, dopo l’inizio delle operazioni militari di Usa e Israele contro l'Iran e la ... tg24.sky.it

Il rientro a casa degli studenti calabresi bloccati a DubaiTre ragazze e un ragazzo erano negli Emirati per un progetto di studio, sono stati accolti ieri notte all'aeroporto di Lamezia dalle famiglie e dalle autorità cittadine dopo giorni di preoccupazione ... rainews.it

