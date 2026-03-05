Stretto di Hormuz | quanto è grande e quante navi ci passano all' anno

Lo stretto di Hormuz, considerato l’ottavo più trafficato al mondo secondo il Fmi, vede ogni giorno il passaggio di circa il 20% delle navi commerciali globali. Questa via strategica collega il Golfo Persico al Golfo di Oman, rappresentando un punto cruciale per il trasporto marittimo internazionale. Ogni anno, un numero significativo di navi attraversa questa stretta, che ha un ruolo centrale nel commercio mondiale di petrolio e gas.

Non è raro che le crisi geopolitiche mettano al centro del mondo zone del nostro pianeta solitamente sconosciute ai più. È quello che sta accadendo allo stretto di Hormuz, già noto a chi nella vita si occupa di import-export di materie prime o di analisi commercialigeopolitiche, ma che negli ultimi giorni sta venendo scoperto da sempre più persone. Il nome Hormuz rimbalza da un titolo di giornale all'altro da quando l'Iran, in seguito all'attacco ricevuto da Stati Uniti e Israele sabato 28 febbraio, ha annunciato la chiusura dello stretto. Da quel giorno l'attività nello stretto stesso si è sostanzialmente bloccata, con il traffico che si è ridotto del 90%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

