Stress emotivo la presenza degli altri riduce l’ansia lo dice la scienza

La scienza ha scoperto che la presenza degli altri può aiutare a ridurre lo stress emotivo e l’ansia. In situazioni di tensione, molte persone si sono accorte che condividere un momento con amici o familiari allevia il senso di pesantezza e preoccupazione. Questo effetto si verifica anche in contesti di routine, quando il supporto sociale si rivela un fattore importante per affrontare le emozioni.

Probabilmente hai presente almeno un momento della tua vita in cui ti sei resa conto di quanto pesi la solitudine davanti a una situazione difficile; non serve che sia stata una situazione eccezionale, molte persone convivono quotidianamente con la sensazione opprimente di dover portare tutto sulle spalle, da sole. Eppure basterebbe pochissimo per cambiare le cose, così poco da sembrare quasi incredibile. Basterebbe avere qualcuno accanto, anche una persona che non si conosce affatto, qualcuno che non dice una parola, che non fa nulla di concreto per aiutare. Secondo una recente ricerca la sola presenza fisica, la vicinanza nello spazio di un’altra persona, sarebbe sufficiente a rendere più sopportabile qualsiasi difficoltà. 🔗 Leggi su Dilei.it

