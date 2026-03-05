Nel corso dell'ultimo trimestre del 2025, Prime Video si è posizionata davanti a Netflix come piattaforma di streaming preferita in Italia, secondo i dati di JustWatch. La differenza di utenti e visualizzazioni ha permesso a Prime Video di superare il servizio concorrente, portandola a chiudere l'anno in prima posizione. I risultati evidenziano un cambiamento nelle preferenze degli utenti italiani nel settore dello streaming.

Roma, 5 marzo 2026 – In Italia, secondo JustWatch, i risultati raccolti negli ultimi 3 mesi del 2025 premiano Prime Video, ancora leggermente davanti a Netflix. Il canale di Amazon è in vetta per quota di mercato tra le piattaforme streaming in Italia con il 25%, seguita da Netflix che scende leggermente al 24%, entrambe in flessione di un punto rispetto al terzo trimestre. Disney+ rafforza la propria posizione di terzo player forte del suo 19%, quota stabile rispetto al trimestre precedente, così come stabili sono anche Apple TV+ con il suo 8% e NOWSky al 6%, raggiunto da Infinity+ che guadagna un punto percentuale rispetto ai tre mesi precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Streaming, il sorpasso di Prime Video: supera Netflix e chiude in vetta il 2025

