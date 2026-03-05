Streaming il sorpasso di Prime Video | supera Netflix e chiude in vetta il 2025

Da quotidiano.net 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2025, Prime Video si è posizionata davanti a Netflix come piattaforma di streaming preferita in Italia, secondo i dati di JustWatch. La differenza di utenti e visualizzazioni ha permesso a Prime Video di superare il servizio concorrente, portandola a chiudere l'anno in prima posizione. I risultati evidenziano un cambiamento nelle preferenze degli utenti italiani nel settore dello streaming.

Roma, 5 marzo 2026 – In Italia, secondo JustWatch, i risultati raccolti negli ultimi 3 mesi del 2025 premiano Prime Video, ancora leggermente davanti a Netflix. Il canale di Amazon è in vetta per quota di mercato tra le piattaforme streaming in Italia con il 25%, seguita da Netflix che scende leggermente al 24%, entrambe in flessione di un punto rispetto al terzo trimestre. Disney+ rafforza la propria posizione di terzo player forte del suo 19%, quota stabile rispetto al trimestre precedente, così come stabili sono anche Apple TV+ con il suo 8% e NOWSky al 6%, raggiunto da Infinity+ che guadagna un punto percentuale rispetto ai tre mesi precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

streaming il sorpasso di prime video supera netflix e chiude in vetta il 2025
© Quotidiano.net - Streaming, il sorpasso di Prime Video: supera Netflix e chiude in vetta il 2025

Prime Video resta di poco davanti a Netflix nello streaming in Italia a fine 2025Prime Video chiude il 2025 mantenendo un vantaggio minimo ma significativo su Netflix nel mercato dello streaming italiano.

Streaming Weekend: la guida completa alle uscite Netflix, HBO Max e Prime Video di questo weekendIl weekend è finalmente arrivato e, con la fine dell’anno, le piattaforme di streaming stanno lanciando i loro titoli più attesi.

Contenuti utili per approfondire Prime Video.

Temi più discussi: Amazon supera Walmart: nuovo sorpasso storico nei ricavi globali; Prime Video, accordo con Rakuten in Italia, Spagna e Germania; Sanremo 2026, le pagelle della terza serata del Festival: il sorpasso del cantautorato; La Gas Sales Bluenergy avanti 2-0 è superata da Padova al tie break. Piacenza chiude quinta e incontra Modena ai playoff.

prime video streaming il sorpasso diStreaming, il sorpasso di Prime Video: supera Netflix e chiude in vetta il 2025L'analisi delle quote di mercato vede sul podio anche Netflix e Disney+. Novità per l’ingresso di AHBO Max, come cambiano gli scenari ... quotidiano.net

Prime Video supera Netflix: sorpasso storico in Italia per la piattaforma streaming di AmazonSecondo gli ultimi dati diffusi da JustWatch, relativi solo al terzo trimestre del 2025, la piattaforma di Jeff Bezos è stata la prima scelta degli abbonati Si è appena concluso il mese di settembre e ... movieplayer.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.