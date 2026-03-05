Strasimeno tutto pronto Già oltre 3mila iscritti

La XXIV edizione della Strasimeno The Lake Ultramarathon si avvicina a Castiglione del Lago, con oltre 3.000 iscritti già registrati. La gara, che si svolge sul lago Trasimeno, si prepara a essere una delle più partecipate degli ultimi anni. Le iscrizioni sono state aperte e il numero di atleti continua a crescere, rendendo l’evento uno dei più attesi nel calendario sportivo.

CASTIGLIONE DEL LAGO - La XXIV edizione della “ Strasimeno The Lake Ultramarathon “ si annuncia come l’anno dei primati. Alla chiusura delle iscrizioni, la quota dei partecipanti ha superato le 3.000 unità: 1.700 atleti impegnati nelle cinque distanze competitive e oltre 1.300 iscritti ai percorsi non competitivi e alle camminate. Il programma curato dall’Asd Filippide entrerà nel vivo sabato 7 marzo con la “Strasimeno Young“, per poi esplodere domenica 8 marzo. La novità del 2026 sono le “ultracamminate“ da 34 e 58 km: quasi 200 iscritti partiranno alle 5.15 dal Lido Arezzo con l’ausilio di torce. Alle 9.15 scatteranno invece le gare classiche: dalla 10 km fino alla prova “regina“, l’ ultramaratona di 58 chilometri che chiude il periplo del bacino con il ritorno a Castiglione del Lago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

