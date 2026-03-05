Strasburgo boccia ancora l’Italia | troppo potere al Fisco nelle ispezioni

Strasburgo ha nuovamente condannato l’Italia per l’eccessivo potere del Fisco nelle ispezioni fiscali. La decisione si basa su un caso in cui è stato riconosciuto un danno morale subito da un contribuente a causa delle modalità di controllo. La sentenza evidenzia che le autorità fiscali hanno esercitato poteri di ispezione che sono stati considerati eccessivi e lesivi. La Corte europea ha quindi stabilito un risarcimento.

La normativa italiana sugli accessi fiscali comincia seriamente a vacillare sotto i colpi delle sentenze dei giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo. Dopo il caso pilota Italgomme e a meno di due mesi della sentenza Ferrieri e Bonassisa sulle indagini finanziarie, i giudici di Strasburgo bocciano di nuovo l'Italia questa volta su un caso relativo a un accesso su un locale ad uso promiscuo. In pratica l'ispezione era avvenuta presso la sede legale della società ricorrente che era allo stesso tempo la residenza del suo rappresentante legale (secondo ricorrente nella causa decisa dalla Corte Edu). Una bocciatura che si porta dietro anche la condanna al pagamento di 7.