Strage di Minab la verità sulla foto commovente del funerale delle bambine diffusa da utenti e giornalisti

Su social di varie piattaforme è stata condivisa un’immagine che mostra il funerale di due bambine trovate tra le vittime di un bombardamento avvenuto in una scuola di Minab, in Iran. La foto, diffusa da utenti e giornalisti, ritrae il momento del funerale e ha suscitato molte reazioni online. Nessuna ulteriore conferma ufficiale è stata fornita riguardo alla provenienza o all’autenticità dello scatto.

Circola sui social, da X a Facebook, un’immagine straziante che documenterebbe il funerale delle bambine rimaste uccise nel bombardamento della scuola di Minab, in Iran, nel corso delle operazioni congiunte da parte di Usa e Israele. Lo scatto, che mostra decine di piccoli corpi avvolti in sudari bianchi, è diventato in poche ore il simbolo del dolore per la tragedia consumata negli scorsi giorni. A diffondere la foto è stato un giornalista pakistano, ma un’analisi attenta dei dettagli ha fatto emergere una verità diversa da quella che appare a prima vista. Tra coloro che hanno condiviso l’immagine troviamo Il Messaggero, ottenendo oltre 8.700 condivisioni su Facebook, accompagnandola con un testo assertivo: Iran, la strage delle studentesse-bambine: uccise a scuola nell’attacco di Israele e Usa. 🔗 Leggi su Open.online Iran, folla ai funerali delle 165 bambine della scuola di Minab uccise da un raidUna folla di persone ha partecipato nella città di Minab, nel sud dell’Iran, al ricordo per le 165 vittime della strage in una scuola elementare... Iran, strage di bambine in una scuola a Minab: l’Onu chiede indagine indipendente per crimine di guerraA Minab, nel sud dell'Iran, centinaia di madri piangono le loro figlie tra caramelle e petali di fiori lanciati sulle piccole bare dopo il... Una raccolta di contenuti su Strage di Minab la verità sulla foto.... Temi più discussi: IRAN: Strage della scuola di Minab. Un crimine di guerra?; Iran, Onu: Strage nella scuola femminile di Minab potrebbe essere crimine di guerra; Iran, la strage nella scuola di Minab distante circa sessanta metri dalla base iraniana: se le aule diventano linea del fronte; Colpita da missili una scuola femminile, la Mezzaluna Rossa iraniana: Strage di bambine, 108 le vittime. Strage di Minab, 165 bambine uccise nel raid: l’Onu chiede un’inchiesta per crimine di guerraStrage a Minab: 165 bambine uccise nel raid sulla scuola. L’Onu chiede un’indagine indipendente per possibile crimine di guerra. lamilano.it Iran, la strage nella scuola di Minab distante circa sessanta metri dalla base iraniana: se le aule diventano linea del fronteIn qualsiasi conflitto i bambini e le bambine non devono mai essere bersagli. L'appello dell'organizzazione internazionale Save The Children ... vanityfair.it Nuovi dettagli sulla strage delle bambine alla scuola elementare di Minab Iran Non si sarebbe trattato di un errore ma di obiettivi datati. La scuola é stata colpita intenzionalmente, colpita anche una clinica. La confusione con una base vicina dei pasdaran. bo x.com La Strage della Scuola Elementare di Minab Sabato 28 febbraio 2026, una scuola elementare femminile, la "Shajareh Tayyebeh" nella città di Minab, nel sud dell'Iran, è stata colpita durante i raid congiunti di Stati Uniti e Israele sul paese. Il bilancio fornito - facebook.com facebook