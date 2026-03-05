Strade e sport | nuova gestione della Provincia per le autorizzazioni per le gare su strada

La Provincia di Forlì-Cesena ha adottato una nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alle gare su strada. La modifica interessa le modalità di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e mira a stabilire tempi più certi per l’organizzazione degli eventi sportivi. La decisione riguarda tutte le competizioni sportive che si svolgono su percorsi cittadini o extraurbani.

La Provincia di Forlì-Cesena introduce una nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alle competizioni sportive su strada, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e garantire tempi certi per l’organizzazione delle manifestazioni. La novità deriva dalla modifica normativa dell’articolo 9 del Codice della Strada. “In un’ottica di collaborazione con il mondo sportivo”, la Provincia invita associazioni e organizzatori “a presentare le richieste almeno 45 giorni prima della data della gara, allegando la documentazione prevista dal regolamento provinciale e la planimetria del percorso di gara.... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Nuove regole per le gare su strada: la Provincia semplifica le autorizzazioniLa Provincia di Forlì-Cesena introduce una nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alle competizioni sportive su strada, con l’obiettivo...

Corruzione, indagato il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani: “Mazzette su un appalto per le strade”Il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat), il 74enne Bernardo Lodispoto, sindaco del comune di Margherita di Savoia, è indagato...

Una raccolta di contenuti su Strade e sport nuova gestione della....

Discussioni sull' argomento Strade Bianche 2026 e Sei Toscana insieme per sport e ambiente; Citroën è Auto Ufficiale del Giro d’Italia; Le Olimpiadi di Cortina (di settanta anni fa). Non solo sport; Citroën è l’auto ufficiale delle corse di RCS Sport.

Nuova area per lo sport. Così togliamo i ragazzi dalle stradeBientina (Pisa), 3 novembre 2025 – Un campo da basket e attrezzature per l’attività fisica e il benessere all’area aperta. Con un finanziamento di 100mila euro il Comune di Bientina ha dato il via al ... lanazione.it

Strade Bianche and Milano Sanremo shine for Tom Pidcock - facebook.com facebook

Milano si sveglia sempre all’alba, ma per l’occasione le strade del Quadrilatero e di Brera, ancora sospese tra sogno e realtà, lo hanno fatto con il rumore dei passi sui ciottoli che è andato a mescolarsi al fruscio dei tessuti x.com