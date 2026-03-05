La corsa delle Strade Bianche 2026 si svolge in Italia e si distingue per il suo percorso caratterizzato da tratti di strada sterrata. La competizione si svolge in una giornata specifica, con orari stabiliti per la partenza e l’arrivo, e sarà trasmessa in diretta streaming. La gara rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del calendario ciclistico stagionale.

La stagione 2026 del ciclismo entra nel vivo con una delle tappe più sceniche e attese del calendario: le Strade Bianche, corsa italiana che unisce tradizione e spettacolo lungo tracciati sterrati e strade bianche iconiche. La prova toscana, giunta alla sua ventesima edizione, promette azione continua tra soffici saliscendi e tratti di sterro, regalando sempre sfide tattiche di alto livello e un finale mozzafiato nel centro storico di Siena. Il percorso ufficiale prevede 14 settori in sterrato per un totale di 63,1 km, due settori in meno rispetto al 2025, e un circuito finale costituito da Colle Pinzuto e Le Tolfe, prima dell’arrivo nella Piazza del Campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Strade Bianche 2026: orari, programma e diretta streaming

Strade Bianche 2026: Pogacar contro tutti a Siena. Percorso e orari delle gareMa l’attesa è tutta per il campione del mondo Tadej Pogacar, vincitore nel 2022, 2024 e 2025.

Dove vedere in tv la Strade Bianche 2026: orario, programma, streamingLa stagione 2026 del ciclismo entra finalmente nel vivo. Dopo le prime classiche disputate nelle regioni del Belgio, il calendario internazionale propone ... oasport.it

Strade Bianche, al via la 20ª edizione: percorso e dove vederla in tvSabato 7 marzo a Siena la Classica del Nord più a Sud d’Europa: grande favorito Tadej Pogacar, a caccia del poker ... tuttosport.com

In occasione delle Strade Bianche, il 5 marzo apertura serale straordinaria dalle 21.15 alle 24 Musica dal vivo di Siena Jazz, arte e degustazione vini - facebook.com facebook

Vivi l’energia della Strade Bianche dove la corsa esplode. Fan Zone – Salita delle Tolfe 7 marzo 2026 | dalle ore 10 Maxischermo con diretta della corsa Musica, food & beverage Ampio parcheggio Non mancare! #StradeBianche x.com